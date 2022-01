L'ASVEL s'incline de peu chez le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Pour son premier match en EuroLeague depuis la réception du Fenerbahçe Istanbul il y a plus de trois semaines, l'ASVEL s'est inclinée 90 à 83 chez le CSKA Moscou. Les Rhodaniens ne sont pas parvenus à stopper Daniel Hackett. Déjà excellent à Athènes il y a deux jours, au point d'être élu MVP de la 20e journée de l'EuroLeague, l'arrière italien s'est approché de ses records (27 points, 38 d'évaluation, contre 29 et 39) ce vendredi soir.

Si la partie a été serrée tout le long, les locaux se sont détachés lors du dernier quart-temps. Daniel Hackett a fait monter l'avance jusqu'à +12 (80-68) à 4 minutes 30 de la fin sur deux lancers francs. Mais grâce à deux paniers à 3-points d'Elie Okobo (15 points à 4/13, 3 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues pour 9 d'évaluation en 23 minutes) et Marcos Knight (16 points - record en EuroLeague - à 7/11 et 7 rebonds en 30 minutes), les joueurs de T.J. Parker sont revenus à -6 (80-74) puis à -4 à l'entame du money-time (85-81) grâce à l'activité au rebond offensif de James Gist (14 points à 7/11 et 8 rebonds pour 22 d'évaluation en 30 minutes). Cependant, ils n'ont pas pu s'approcher davantage, Alexey Shved (17 points à 5/11 aux tirs et 5 balles perdues pour 11 d'évaluation en 28 minutes) ayant définitivement repoussé les visiteurs avec le 13e panier à 3-points (sur 27 tentatives) des Moscovites.

Avec ce 12e succès en 19 matches, le CSKA Moscou se réinstalle parmi les équipes de tête. Petit à petit, l'ASVEL glisse dans la deuxième partie du classement (8 victoires, 10 défaites).

