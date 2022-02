L'ASVEL s'incline de peu face à Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

En pleine bourre en Betclic ELITE, l'ASVEL vit ses derniers matches de la saison régulière d'EuroLeague. Les Rhodaniens n'ont pas pu éviter une sixième défaite de suite dans la compétition, ce jeudi à l'Astroballe contre l'ALBA Berlin (80-82).

Le match a été serré mais ce sont les coéquipiers de Jonas Mattisseck (13 points à 3/4 à 3-points et 4 rebonds en 17 minutes) qui ont fait la course en tête, et ont d'ailleurs terminé avec une évaluation collective nettement supérieure (94 à 75). Plus adroits, plus collectifs (17 passes décisives à 14) et dominateurs au rebond (39 prises à 25), les visiteurs ont fait la différence dans le money time en enchaînant les stops et en réussissant plusieurs tirs à 3-points. Finalement, les joueurs de T.J. Parker se sont rapprochés de 80-72 à -2 mais Chris Jones (22 points à 7/12 aux tirs et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation en 26 minutes) s'est fait contrer sur le tir de l'égalisation.

C'est la sixième défaite de suite des Rhodaniens en EuroLeague qui tombent à 17 défaites en 26 matches. Ils vont maintenant pouvoir bénéficier d'une pause. En effet, outre la trêve internationale, le président Tony Parker a annoncé que l'équipe ne se rendrait pas en Russie la semaine prochaine, du fait de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.