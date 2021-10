L'ASVEL sans Lighty, Diot et Wembanyama contre un Anadolu Efes diminué

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Après avoir battu Kaunas et Berlin, l'ASVEL s'attaque au champion en titre ce mardi soir pour la troisième journée de l'EuroLeague. L'équipe de T.J. Parker reçoit l'Anadolu Efes Istanbul, qui affiche un bilan contraire à celui des Rhodaniens (0 victoire, 2 défaites). Il faut dire que l'équipe de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman a perdu à Madrid puis contre le CSKA Moscou, deux autres favoris de cette saison 2021-2022. Pour cette rencontre, Ergin Ataman devra se passer de Krunoslav Simon (blessé depuis 15 jours) et James Anderson (tout juste papa).

De leur côté, les locaux ne seront pas non plus au complet. Outre Raymar Morgan (remplacé par James Gist), le meneur Antoine Diot est encore forfait. Toujours touché au mollet, il va mieux. Mais il faudra normalement attendre le match de dimanche à Strasbourg pour le voir de retour sur les parquets annonce L'Equipe. Autrement, David Lighty va rentrer à Villeurbanne ce mercredi selon Le Progrès, donc il sera toujours absent ce mardi soir. Enfin, Victor Wembanyama peine à revenir de sa maladie, qu'il traîne depuis fin septembre. C'est donc dans la même configuration que vendredi, à Berlin, et dimanche, contre Gravelines, que l'ASVEL va tenter de rester invaincu ce mardi soir.