L'ASVEL sur les rangs du meneur Chris Jones

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Afin de remplacer Norris Cole, que le club n'a pas conservé, l'ASVEL s'est tournée vers meneur de jeu possèdant d'ores et déjà une expérience en EuroLeague. Selon nos informations, il s'agit de l'Etasunien Chris Jones (1,88 m, 28 ans).

Des débuts professionnels en... Mongolie !

Avant de jouer pour le Maccabi Tel-Aviv, en 2020-2021, ce Texan a connu une longue ascension, parti de très, très bas. Après ses années dans les lycées de son état puis quatre saisons passées dans des programmes universitaires méconnus au niveau national, North Texas puis Angelo State (en NCAA II), il a du travailler dans une usine de crème glacée avant de démarrer sa carrière professionnelle dans le championnat mongol, à Tuv Ajmag. Puis il a évolué à Bâle dans le championnat suisse (en 2016-2017), à Mons-Hainaut en Belgique pendant deux ans, à Bursaspor en Turquie en 2019-2020 et donc, enfin au Maccabi Tel-Aviv, où il a atteint le plus haut-niveau européen. En EuroLeague, il tournait à 7 points à 47,8% de réussite aux tirs (dont 36,2% à 3-points), 1,8 rebond et 2,8 passes décisives en 17 minutes. Le 10 juillet dernier, le club nation et lui même se sont séparés.

Libre de tout contrat, il pourrait ainsi rejoindre l'ASVEL, restant en EuroLeague tout en découvrant un nouveau championnat. S'il venait à signer, et Youssoupha Fall également (au poste 5), le club double champion de France en titre aurait son effectif au complet pour démarrer la saison 2021-2022.

Voici l'effectif prévisionnel de l'ASVEL :