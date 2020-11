L'ASVEL surclassée par l'Etoile Rouge de Belgrade

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

En match en retard de la 4e journée de l'EuroLeague, l'ASVEL s'est inclinée dans les grandes largeurs ce mercredi soir à l'Astroballe contre l'Etoile Rouge de Belgrade (68-89). Les joueurs de T.J. Parker avaient viré en tête à la fin du premier quart-temps (21-17) avant de perdre les trois périodes suivantes de 10, 8 et 7 points.

Le duo Corey Walden (20 points à 5/10 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et 8 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 23 minutes) - Jordan Loyd (29 points à 10/14, 2 rebonds, 2 passes décisives, 5 interceptions et 6 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 25 minutes) s'est régalé en piquant de nombreux ballons pour aller marquer en contre-attaque et faire le trou dans le troisième quart-temps. Mais plus globalement, poussés par un Sasa Obradovic toujours aussi vocal, les Belgradois ont mis une intensité à laquelle l'ASVEL n'a pas pu répondre, perdant un total de 16 ballons (contre 14 balles perdues).

Après cette quatrième défaite en cinq matchs, l'ASVEL va tenter de se reprendre contre le Zénith Saint-Pétersbourg vendredi pour la 8e journée.