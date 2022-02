L'ASVEL tombe avec les honneurs chez l'Anadolu Efes Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme mardi contre le Fenerbahçe, l'ASVEL a livré un beau match face à l'autre formation stambouliote évoluant en EuroLeague, l'Anadolu Efes. Mais toujours plus limités en nombre, avec Elie Okobo qui s'est ajoutée à la longue liste des joueurs à l'arrêt, les joueurs de T.J. Parker se sont inclinés 78 à 72 chez les champions d'Europe en titre, qu'ils avaient battu à l'aller.

Guidé par un Marcos Knight de gala (26 d'évaluation à la pause, 21 points à 9/14 aux tirs et 12 rebonds pour 30 d'évaluation au final), les visiteurs étaient même devant à la pause après 20 premières minutes de grande qualité (32-36) Mais la formation d'Ergin Ataman se devait de prendre ce match, alors qu'elle peine à s'installer dans le top 8 de la compétition, synonyme de playoffs. C'est ainsi que les locaux ont repris le match avec un 16-4 à 6 minutes, pour reprendre les devants (48-40, 27e). Mais alors qu'ils auraient pu lâcher, les Rhodaniens sont revenus à une possession 3 minutes plus tard, suite à un 2+1 de Dylan Osetkowski (52-50). Après un nouvel écart creusé (68-54, 35e) grâce à Shane Larkin (19 points et 8 passes décisives pour 23 d'évaluation) et Rodrigue Beaubois (10 points à 4/8 et 3 passes décisives en 28 minutes), ils ont de nouveau recollé. A 45 secondes de la fin, un 3-points de Chris Jones (12 points à 5/12, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour 12 d'évaluation en 28 minutes) aurait même pu ramener les siens à -2. Mais le ballon a fait gamelle et l'Anadolu Efes a pu valider son 13e succès de la saison (en 24 matches).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

A contrario, c'est la 15e défaite de l'ASVEL qui est proche de dire adieu à ses derniers espoirs de playoffs. Mais les champions de France en titre n'auront pas le temps d'y penser, eux qui reçoivent Strasbourg en Betclic ELITE dimanche à l'Astroballe.