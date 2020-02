L'ASVEL toujours privée d'Amine Noua face au Bayern

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir échoué de peu à stopper sa série de défaites en EuroLeague contre le Zalgiris Kaunas jeudi dernier, l'ASVEL reçoit le Bayern Munich ce mardi soir à l'Astroballe pour une autre opportunité de mettre fin à cette spirale négative.

Si les Bavarois l'avaient emporté 104 à 63 à l'aller, ils sont les derniers d'EuroLeague. Seulement, ils n'ont qu'une victoire de moins que l'ASVEL (8-14). Et pour cette rencontre, Zvezdan Mitrovic va une fois de plus devoir se passer de son capitaine Charles Kahudi (cheville) mais aussi d'Amine Noua (cheville) et peut-être d'Antoine Diot (épaule) indique Le Progrès. Le retour d'Amine Noua pourrait intervenir jeudi lors du déplacement à Vitoria.

Entre-deux à 20h45.