L'ASVEL toujours sans Norris Cole et William Howard à Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

A chaque match, son lot de blessures. Plus particulièrement cette saison après une longue période d'arrêt. Ainsi, l'ASVEL devra faire sans Norris Cole (cuisse) et William Howard (ischio-jambiers) ce mercredi soir pour la 9e journée de l'EuroLeague sur le parquet de l'ALBA Berlin, selon Le Progrès. Après une semaine ratée, et avec un bilan de 1 seule victoire en 6 matchs, l'ASVEL n'a pas le droit à l'erreur face à une équipe allemande en difficulté actuellement. Entre-deux à 20h.