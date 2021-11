L'ASVEL va laisser Paul Lacombe jouer en équipe de France, pas Elie Okobo

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Pour entamer la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2023 masculine, l'équipe de France masculine a convoqué plusieurs joueurs de l'AS Monaco (Léo Westermann) et de l'ASVEL (Elie Okobo, Paul Lacombe et William Howard). Le soucis est que ces deux formations s'affrontent en EuroLeague le 26 novembre, soit le jour de France - Monténégro à Pau. Touché par les blessures d'Antoine Diot, David Lighty et Victor Wembanyama, l'effectif rhodanien, très dépendant des joueurs français au contraire de la Roca Team, a décidé de ne pas libérer Elie Okobo selon RMC Sport. En revanche, Paul Lacombe pourra rejoindre les Bleus. Enfin, William Howard serait blessé à son tour et incertain pour les prochaines rencontres de l'ASVEL.

Rappelons que le sélectionneur Vincent Collet a convoqué 12 joueurs en plus de ces quatre-là. La liste est disponible en cliquant-ici.