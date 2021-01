L'entraîneur Oded Kattash quitte l'Hapoel Jérusalem pour rejoindre le Panathinaikos

Oded Kattash (46 ans) ne sera pas à Limoges le 26 janvier. L'entraîneur de l'Hapoel Jérusalem quitte son club en pleine saison afin de rejoindre le Panathinaikos Athènes (jusqu'en juin 2022), qui a remercié son coach Giorgos Vovoras plus tôt cette semaine, indique EuroHoops.

L'actuel sélectionneur d'Israël retrouve un club avec lequel il a terminé sa carrière (à 27 ans, à la suite d'une blessure au genou) et surtout avec lequel il a remporté l'EuroLeague en 2000, inscrivant 17 points en finale contre le Maccabi Tel-Aviv.

Coach depuis 2004, il entraînait l'Hapoel Jérusalem depuis 2018. Il va travailler hors d'Israël pour la première fois de sa carrière de coach.

Oded Katash with the green jersey, back in 2000, in the Euroleague Final against Maccabi Tel Aviv @paobcgr #paobc pic.twitter.com/OIzKk8UeSA