L'Etoile Rouge de Belgrade ne prolonge par Taylor Rochestie

Le contrat signé à l'Etoile Rouge de Belgrade début octobre par Taylor Rochestie (1,85 m, 35 ans) est arrivé à échéance ce mardi. Le club serbe a annoncé qu'il ne serait pas prolongé. L'ancien meneur du Mans Sarthe Basket se retrouve donc libre. Avant d'apporter son expérience à une autre équipe ?

Sur ce début de saison, l'Américano-Monténégrin jouait 11 minutes par rencontre d'EuroLeague (3,9 points à 51,9% de réussite aux tirs et 2 passes décisives) et 18 minutes en Ligue adriatique (7,4 points à 48,7% et 3,6 passes décisives).