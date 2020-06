L'Etoile Rouge de Belgrade officialise la signature de Sasa Obradovic

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La signature d'ores et déjà annoncée et confirmée par le principal intéressé Sasa Obradovic a été rendue officielle par son nouveau club ce mercredi : Sasa Obradovic s'engage pour deux saisons plus une troisième optionnelle à l'Etoile Rouge de Belgrade. Le club serbe avait d'abord annoncé le départ de Dragan Sakota ce mardi.

Le technicien de 51 ans quitte l'AS Monaco où il a travaillé entre février 2019 et juin 2020. Il retrouve un club où il a été formé en tant que joueur puis est revenu à deux reprises dans sa carrière. Mais il n'y avait jamais coaché. Il retrouve également l'EuroLeague, compétition qu'il a connu (en tant qu'entraîneur) lorsqu'il coachait l'ALBA Berlin.