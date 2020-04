L'EuroLeague envisage de finir la saison dans une seule ville

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'EuroLeague étudie toutes les possibilités pour terminer la saison 2019/20 sur les parquets, et non pas par un communiqué annonçant la fin de l'exercice à cause du coronavirus.

Selon le média espagnol El Pais, la ligue privée envisage de jouer les 78 matchs de saison régulière restant dans une seule et même ville (avec deux salles, comme Istanbul, Athènes ou Moscou), après deux semaines de préparation. Ce scénario fait bien partie de ceux étudiés a confirmé le directeur des opérations de l'EuroLeague, Eduard Scott, le bras droit de Jordi Bertomeu. En effet, s'il n'y a plus assez de semaines pour jouer toutes les rencontres dans les salles prévues et que pour des raisons sanitaires certains pays refusent l'accueil de compétitions sportives, alors jouer dans un pays plus conciliant en matière sanitaire en réunissant les 18 équipes sera alors la solution priviégiée.