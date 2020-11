L'EuroLeague n'a pas partagé "de propositions de systèmes de compétition alternatifs"

Pour la première fois depuis la première journée, aucune rencontre de la 7e journée de l'EuroLeague n'a été reportée à cause de la COVID-19. Cependant, en EuroCup, les reports s'enchaînent. Jeudi, les dirigeants de l'Euroleague Commercial Assets (ECA) qui gère les deux compétitions ont convié 11 ligues professionnelles nationales ou transnationales (Ligue adriatique et VTB League) à une réunion d'échange pour la suite de la saison.

"L'objectif de la réunion était de partager et de coordonner les informations entre tous les organisateurs de la compétition qui ont des équipes participant à l'EuroLeague 2020-2021 et/ou à l'EuroCup, afin que toutes les parties puissent mieux planifier les semaines et les mois à venir, et améliorer les processus et les protocoles en place", a expliqué ECA dans son communiqué.