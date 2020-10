L'EuroLeague officialise le report des rencontres de l'ASVEL et Bourg

EUROCUP

Le conseil d'administration de l'Euroleague Commercial Assets S.A. (ECA), la société qui gère l'EuroLeague et l'EuroCup, a confirmé ce lundi que les rencontres reportées à cause de la COVID-19 seraient reprogrammées. Jusqu'ici, sept rencontres n'ont pas pu se tenir ou ne se tiendront pas cette semaine. Parmi elles, quatre rencontres concernant deux clubs français, l'ASVEL et la JL Bourg.

Voici la liste des matchs à reprogrammer :

En EuroLeague :

ASVEL - Panathinaikos Athènes (3e journée)

ASVEL - Crvena Zvezda mts Belgrade Etoile Rouge Belgrade (4e journée)

Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zenith Saint Petersbourg (3e journée)

Valencia Basket - Zenit Saint Petersbourg (4e journée)

En EuroCup :

Cedevita Olimpija Ljubljana - Bursaspor (2e journée)

Venise - JL Bourg (3e journée)

JL Bourg - UNICS Kazan 4e journée)

Les rencontres devront être reprogrammées avant la fin de la saison régulière (le 13 avril pour l'EuroLeague, le 22 décembre pour l'EuroCup). Elles ne pourront cependant pas être reportées plus de trois fois.