L'Olympiakos et Kazan faciles contre Munich et Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Mercredi soir, l'Olympiakos Le Pirée n'a fait qu'une bouchée du Bayern Munich à domicile pour la 15e journée de l'EuroLeague. Rapidement devant (26-10 après 10 minutes, 49-24 à la pause), Moustapha Fall (8 points à 4/5 aux tirs et 5 rebonds pour 15 d'évaluation en 20 minutes), Livio Jean-Charles (1 passe décisive en 7 minutes) & co n'ont pas eu à forcer et l'ont emporté de 23 points (83-60).

"Lorsque nous parlons d'une mauvaise performance, il s'agit d'une mauvaise performance d'un groupe de personnes, pas seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs, rappelle l'entraîneur battu, Andrea Trinchieri. La chose la plus difficile ces soir-là est de rester objectif. C'est sûr que je peux aller dans les vestiaires et pointer du doigt (mes joueurs) ; vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, vous étiez lents, vous avez bâclé votre basket, bla, bla, bla, et allez-y pendant 25 minutes, je peux le faire facilement. Mais je ne peux pas oublier le fait que nous jouons dans l'urgence sans quatre joueurs. Chaque match est un gros match ; nous avons joué Efes, puis nous avons joué l'ALBA (Berlin) à l'extérieur... Ces soirs-là, les emmerdes arrivent, et c'était une mauvaise soirs, mais je reste avec mes joueurs. Je ne les pointerai pas du doigt ce soir. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Dans 48 heures, nous aurons un autre match très difficile, mais je reste de leur côté. C'était une performance très embarrassante de nous tous. Nous devons faire mieux dans 48 heures."

La soirée a été similaire pour le CSKA Moscou contre une autre formation russe, celle de l'UNICS Kazan, qui a mené de 29 points avant de s'imposer 88-67. En difficulté offensivement (7 points marqués lors du deuxième quart-temps), les joueurs de Dimitris Itoudis ont encaissé un 14-0 à cheval sur les premier et deuxième quart-temps lorsque Kazan s'est mis à changer sur les écrans porteurs. En attaque, les visiteurs ont réalisé un excellent 15/25 à 3-points, égalant le record du club en matière de paniers derrière l'arc réussis sur une seule rencontre. Au classement, l'Olympiakos Le Pirée (10 victoires, 5 défaites) se retrouve devant Moscou et Kazan (9 victoires, 6 défaites).

Les résultats de la 15e journée de l'EuroLeague :