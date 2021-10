L'Olympiakos et le CSKA Moscou font tomber le Real Madrid et l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Invaincu jusqu'ici, le Real Madrid et tombé sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée vendredi soir pour la deuxième journée de l'EuroLeague. Les Madrilènes ont encaissé un 9-0 en 1 minute 30 en début de dernier quart-temps pour passer de 56 partout à 56-65. Ils ne sont jamais revenus. Les six joueurs français présents sur ce match (dont quatre anciens de l'ASVEL) ne sont pas sortis du lot. Vincent Poirier a fini avec la meilleure évaluation (13) de la diaspora tricolore.

La semaine passée, le Real Madrid avait gagné à domicile face au champion en titre, l'Anadolu Efes Istanbul. Un champion en titre qui a encore été défaite, vendredi soir à domicile contre le CSKA Moscou (96-100). "Défensivement, on a été très mauvais", a commenté Ergin Ataman, qui a regretté également la maladresse de Shane Larkin (0/7 à 3-points). Rodrigue Beaubois a lui cumulé 8 points à 3/8 aux tirs et 3 passes décisives pour 9 d'évaluation en 23 minutes. Adrien Moerman a fini à 14 points à 4/6, 5 rebonds et 5 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 27 minutes.

Autrement, Milan s'est imposé à Baskonia (64-78) et compte 2 victoires en 2 matches, comme l'Olympiakos, le CSKA Moscou, les deux autres vainqueurs de ce vendredi, Monaco et l'ASVEL, ainsi que le FC Barcelone et le Zénith Saint-Pétersbourg, qui se sont imposés jeudi soir.

Les résultats du vendredi 8 octobre en EuroLeague :