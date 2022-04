L'Olympiakos fait tomber le Barça pour son dernier match à domicile

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sans Kostas Sloukas ni Moustapha Fall, malades, l'Olympiakos Le Pirée a battu le leader de la saison régulière, le FC Barcelone, pour son dernier match avant les playoffs. Une nouvelle fois, c'est la défense des Grecs qui a fait la différence. Dans le troisième quart-temps, Livio Jean-Charles (7 points à 3/4 aux tirs en 19 minutes) & co n'ont encaissé que 8 points (contre 18 marqués). Ils ont ensuite filé vers la victoire (73-66). En attendant les derniers résultats du Real Madrid et de Milan, ils prennent ainsi la deuxième place (19 victoires, 9 défaites) alors que Barcelone était déjà assuré de terminer premier (21 victoires, 6 défaites) avant la rencontre, permettant à Sarunas Jasikevicius de faire tourner (aucun joueur n'a atteint 20 minutes de jeu) et d'intégrer les jeunes.

Dans les autres matches, l'Anadolu Efes Istanbul s'est imposé contre l'ALBA Berlin (87-77) - permettant la qualification de l'AS Monaco en playoffs - malgré un mauvais départ. Rodrigue Beaubois n'a pas joué pour la première fois de la saison. Adrien Moerman a cumulé 13 points à 4/8 et pris 6 rebonds pour finir à 20 d'évaluation en 22 minutes. Enfin, Baskonia a battu le Zalgiris Kaunas 96-79 dans un match sans enjeu. Joffrey Lauvergne a marqué 10 points en 14 minutes.