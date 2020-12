L'Olympiakos Le Pirée s'impose à Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Hormis le match entre l'Anadolu Efes Istanbul et l'ASVEL, plusieurs matchs en retard se sont joués mardi soir en EuroLeague. Le FC Barcelone, co-leader avec le CSKA Moscou (9 victoires en 12 matchs), a été battu à domicile par l'Olympiakos Le Pirée (88-96). La défense catalane n'y était pas, tout simplement. "On connaît déjà la formule. Si on défend, on est très bon. Si on ne défend pas, nous n'avons rien de spécial", a regretté l'entraîneur vaincu Sarunas Jasikevicius. Thomas Heurtel n'est pas entré pour Barcelone alors que Livio Jean-Charles, titulaire, a cumulé 6 points à 3/6 aux tirs et 3 rebonds en 14 minutes.

Autrement, le Zénith Saint-Pétersbourg s'est imposé à Valence 85 à 72 avec 20 points de l'ancien de Denain (Pro B) Austin Hollins et Milan s'est amusé chez le BC Khimki Region (93-102) avec 28 passes décisives.