L'Olympiakos officialise les arrivées de Charles Jenkins et Aaron Harrison

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroCup

Le club de l'Olympiakos Pirée a officialisé le recrutement des deux joueurs américains pour les deux prochaines saisons : Charles Jenkins et Aaron Harisson. Ils rejoignent ainsi le Français Livio Jean-Charles qui arrive de l'ASVEL.

Charles Jenkins (1,91 m, 30 ans) est un arrière capable d'évoluer en meneur de jeu. Formé à l'université de Hofstra puis drafté au second tour de la draft NBA 2011 par les Golden State Warriors, il ne s'est pas imposé dans la grande ligue. Après 102 matchs sur place, il a signé pour l'Etoile Rouge de Belgrade, où il est resté deux saisons et a remporté moult trophées, dont la Ligue adriatique. Après avoir été champion d'Italie 2016 avec Milan, il est revenu à Belgrade la saison suivante et a remporté une nouvelle fois la ligue adriatique, tout en finissant MVP des finales. Joueur du BC Khimki Region Moscou deux saisons, il est une nouvelle fois revenu à l'Etoile Rouge sur la saison écoulée et tournait à 6,4 points à 60% de réussite aux shoots, 2,1 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,7 d'évaluation.

L'autre recrue est Aaron Harisson (1,98 m, 25 ans). Originaire de San Antonio au Texas, il a étudié à l'université des Wildcats du Kentucky. Non drafté, il a ensuite navigué entre G-League et NBA avant de rejoindre le continent européen en 2017 au Galatasaray sous le maillot stambouliote. Il valait sur la saison écoulée 13,7 points à de réussite 47% aux tirs, 3,5 rebonds et 3,2 passes décisives.