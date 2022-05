L'Olympiakos sanctionné par l'EuroLeague suite aux débordements de la fin de match

EUROLEAGUE

Crédit photo : Simon Virot

Alors que le parquet du Stade de la Paix et de l'Amitié a été envahi avant même la fin du Match 5 contre Monaco (94-88), et que des dizaines de fumigènes ont été craqués dans la salle athénienne, donnant lieu à des images ayant fait le tour de la planète basket, l'Olympiakos a déjà été sanctionné par l'EuroLeague. Le club du Pirée a écopé d'une amende de 53 001 euros et d'un match à huis-clos en raison d'évènements dans le public ayant perturbé le cours du match, d'absence de mesures préventives, de l'utilisation de lasers et de l'envahissement du terrain. Forcément anecdotique aux yeux des Reds en comparaison au premier Final Four depuis 2017...