L'Olympiakos veut faire revenir Kostas Sloukas

La saison 2019/20 et spéciale et, jusqu'ici, elle est unique dans l'histoire du fait de son interruption pour raison de pandémie, voire même de son interruption. Le mercarto risque également de s'en retrouver modifié Les clubs auront peut-être (sans doute) des enveloppes budgetaires inférieures et les incertitudes au sujet de la reprise, si reprise il y a, les empêchent de pouvoir se projeter. Mais certains "front-offices" sont déjà dans les "starting-blocks". C'est ainsi que selon le site Internet grec fosonline.gr, l'Olympiakos Le Pirée aimerait rapatrier le meneur grec Kostas Sloukas (1,88 m, 30 ans).

Sloukas est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Fener

Kostas Sloukas a évolué à l'Olympiakos entre 2008 et 2015 (avec une année d'intervalle à l'Aris Salonique en 2010/11) avant de rejoindre le Fenerbahçe Istanbul où il a confirmé son statut de joueur de premier plan européen (11,6 points à 43,7% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 6,9 passes décisives en 30 minutes sur 42 matchs). Cinq ans plus tard, il pourrait rentrer au bercail et retrouver l'entraîneur Geórgios Bartzókas, qui l'a encadré entre 2012 et 2014. Ensemble, ils ont notamment gagné l'EuroLeague 2013. Fosonline assure que la relation entre les deux hommes serait excellente.

Cependant, Kostas Sloukas a prolongé trois ans l'été dernier au Fenerbahçe. Il faudrait donc que les Reds payent une indemnité au Fener.