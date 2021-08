L'Unics Kazan réalise un gros coup en engageant Mario Hezonja

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

L'Unics Kazan vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts européen. Le club russe, dernier finaliste de l'EuroCup remportée par Monaco, a annoncé samedi 31 juillet l'arrivée de l'international croate Mario Hezonja (1,98 m, 26 ans). Une manière d'afficher ses ambitions à deux mois du début de l'EuroLeague. Doté de très belles capacités athlétiques, bon shooteur, l'ancien joueur de Barcelone (2012 à 2015) sera l'un des principaux scoreurs de l'équipe entraînée par le Grec Dimitris Priftis.

Après cinq années passés en NBA (Orlando de 2015 à 2018, New York de 2018 à 2019 et Portland de 2019 à 2020); il avait signé une excellente saison 2020-2021 au Panathinaïkos, avec 12,4 points à 44,4% de réussite aux tirs, dont 37,8% à 3-points, 3 rebonds et 2,1 passes décisives dans le championnat héllène. Une fin de saison ponctuée par une élimination en demi-finale au Tournoi Qualificatif Olympique contre l'Allemagne, malgré de belles performances (16,7 points à 40% et 5,8 rebonds).