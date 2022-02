La boulette de Monaco dans la course aux playoffs : une défaite à domicile face au dernier, Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Avec un effectif plus complet, grâce notamment au retour de Joffrey Lauvergne (13 points à 6/8 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d'évaluation en 19 minutes), le Zalgiris Kaunas a gagné en compétitivé dernièrement. L'équipe de Jurij Zdovc l'a prouvée ce jeudi soir à la salle Gaston Médecin en s'imposant d'un petit point (82-83) face à l'AS Monaco.

Les Lituaniens ont fait la course derrière mais n'ont jamais lâché. C'est sur l'ultime panier de la rencontre, un floatter de Lukas Lekavičius, que les visiteurs sont passés devant à 16 secondes de la fin. Derrière, Mike James (18 points à 7/18, 3 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 36 minutes) a tenté un numéro de soliste pour sauver les siens, mais cela n'a pas fonctionné. Globalement, la Roca Team n'a pas trouvé de solutions offensives dans les trois dernières minutes avec 2 petits points, alors que Dwayne Bacon (18 points à 4/6 à 3-points et 3 rebonds pour 18 d'évaluation en 27 minutes) avait redonné un bol d'air à 3-points (80-74) juste avant. Plus tôt dans la rencontre, les joueurs de Sasa Obradovic ont même compté 13 points d'avance (54-41).

Seulement 10 passes décisives

Dominés au rebond (28 prises à 23), pas assez collectifs (10 passes décisives), les Monégasques ont désormais de nouveau un bilan négatif (12 victoires, 13 défaites). De quoi s'éloigner du Top 8 (12 victoires 10 défaites pour le huitième, le Fenerbahçe) et de l'autre promu, Kazan (13 victoires, 10 défaites), qu'il faudra dépasser pour se maintenir en EuroLeague. Il faudra signer un minimum de 6 victoires sur les 9 derniers matches de saison régulière. A commencer par le prochain, le 22 février face à l'UNICS Kazan.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre