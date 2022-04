La canadien Kevin Pangos devrait s'engager avec Milan

Alors que les contrats de Sergio Rodriguez et Malcolm Delaney arrivent à expiration, le canadien Kevin Pangos (1,85 m, 29 ans) aurait donné son accord au club lombard. La saison précédente a été le sommet de sa carrière européenne, s’imposant comme le leader du Zenit, et avec une moyenne de 13,5 points (52,2% dans les tirs du champ, 39% à trois-points, 84,5% aux lancers francs), 2,0 rebonds et 6,7 passes décisives, il avait largement contribué à amener l’équipe en playoffs. Il fut d’ailleurs élu dans la première équipe All-Euroleague.

Le meneur s'est ensuite envolé pour la NBA où il a disputé 24 matchs avec Cleveland avant de signer en faveur du CSKA Moscou cette saison mais en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'a pas pu faire ses débuts avec l'équipe russe.

The deal between Pangos and Milano is done, sources tell @sportando.

Both Sergio Rodriguez and Malcolm Delaney have their contracts set to expire at the end of the season https://t.co/7DruMt4fI5