La grosse victoire du Real Madrid à Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Real Madrid revient fort dans cette saison d'EuroLeague. Après un début de saison compliqué, le club espagnol vient de s'imposer chez l'ex co-leader de la compétition, le Zaligirs Kaunas, sur le score de 93 à 90. Les joueurs de Pablo Laso ont pourtant compté jusqu'à 11 points de retard (66-55) dans le troisième quart-temps. Mais ils sont appuyés sur l'excellent axe 1-5 Facundo Campazzo (19 points à 6/9 aux tirs et 10 passes décisives pour 27 d'évaluation en 33 minutes) - Walter Tavares (22 points à 9/9 et 12 rebonds pour 34 d'évaluation en 21 minutes) pour passer devant et signer leur troisième victoire en sept matchs. Avec cette deuxième défaite, Kaunas abandonne la place de leader à Barcelone. Du côté Madrilène, Fabien Causeur n'a toujours pas joué alors que chez les Lituaniens Joffrey Lauvergne était encore titulaire (6 points à 3/6 aux tirs et 5 rebonds pour 7 d'évaluation en 26 minutes).

Le Bayern Munich, vainqueur de l'Etoile Rouge de Belgrade 74 à 59, compte également 5 victoires en 7 matchs. Ils devancent Valence (4 victoires et 2 défaites), vainqueur de Milan (86-81) avec 9 points à 4/10 de Louis Labeyrie. Derrière, le CSKA Moscou et le Fenerbahçe Istanbul (4 victoires et 3 défaites) reviennent également. Ils ont respectivement gagné chez le Panathinaikos Athènes (83-89) et contre le BC Khimki Region (83-71). Le Fener' a perdu sur blessure Nando De Colo et Léo Westermann a du se contenter de 8 minutes (3 points à 1/4). C'est l'ancien Strasbourgeois Jarell Eddie qui a fini co-meilleur marqueur avec 16 points à 4/6 à 3-points, mais qui a surtout marqué les 3-points décisif en fin de match (à voir ci-dessous).