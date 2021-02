La nouvelle star danoise Gabriel Lundberg en renfort au CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Lors de la signature de l'intérieur Micheal Eric, le CSKA Moscou avait prévenu de la potentielle arrivée de nouveaux joueurs. Jeudi, le journaliste lituanien Donatas Urbonas a annoncé que le club moscovite était procher d'engager l'international danois Gabriel Lundberg (1,93 m, 26 ans) pour la fin de la saison, avec une option de prolongation pour les deux prochaines saisons. Cela a été confirmé ce samedi par le journaliste danois Thomas Bilde.

Gabriel Iffe Lundberg skifter til CSKA Moskva!

Som det har været rygtet er Danmarks bedste basketballspiller på vej til toppen af EuroLeague. Nu, lørdag eftermiddag, er der underskrift på kontrakten og skiftet en realitet. — Thomas Bilde (@BildeTV2) February 13, 2021

Cet ailier physique et fort shooteur s'est fait remarquer lors des fenêtres internationales de novembre 2020. Il a mené le Danemark a deux énormes victoires contre la Lituanie et la République tchèque. Autrement, le natif de Copenhague joue pour la formation polonaise du Zastal Enea BC Zielona Góra avec qui il cartonne en VTB League (20,9 points à 51% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 5,7 passes décisives en 33 minutes).