La passe de quatre pour Monaco, vainqueur chez le Zénith Saint-Pétersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

L'AS Monaco a réalisé une belle performance en s'imposant 86-77 chez le Zénith Saint-Pétersbourg ce jeudi soir. La Roca Team vient de signer quatre victoires de suite et, avec un bilan quasiment équilibré (10 victoires, 11 défaites), retrouve le top 8, les perspectives de playoffs et le maintien en EuroLeague.

Du contrôle du début à la fin

Le plus satisfaisant pour l'équipe de Sasa Obradovic est sans doute la manière dont son équipe a joué, 48 heures après son succès à Villeurbanne. On a fait le boulot, on a contrôlé le match tout le temps, a commenté le coach serbe. L'équipe savait quoi faire à chaque fois." Très bien lancée, la formation de la principauté a vite pris les devants et n'a jamais plié le genou lorsque les locaux sont revenus. L'ailier Dwayne Bacon a fait mal dans l'aile (20 points à 8/16 aux tirs et 6 rebonds en 25 minutes), le duo Will Thomas (8 points à 3/4 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation en 35 minutes) - Donatas Montiejunas (16 points à 7/11, 8 rebonds et 4 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 22 minutes) a brillé à l'intérieur et, comme depuis un mois, Mike James a joué à très haut-niveau (21 points à 9/18, 4 rebonds, 5 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 32 minutes). Lors des 3 dernières minutes, le meneur a marqué 9 points pour acter la victoire des siens.

Place au Real Madrid

"Je suis très heureux parce que ce match fait suite à une autre rencontre et nous n'avons pas perdu notre énergie, ce qui montre une grande confiance dans notre équipe, a poursuivi Sasa Obradovic. On a joué avec calme, on ne s'est pas précipité à la fin." Seul regret : l'AS Monaco n'a pas pu récupérer le point-average du match aller (défaite 74-85). Garder le contrôle et savoir ce qu’on fait à chaque moment du match est important. "C'est une très belle victoire", a tout de même reconnu le coach vainqueur.

L'AS Monaco va maintenant revenir en France pour jouer à Orléans, en Betclic ELITE, dès samedi soir. Puis, elle rentrera chez elle, afin de se reposer puis de préparer la réception du Real Madrid vendredi prochain.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre