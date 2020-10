La rencontre ASVEL - Panathinaïkos ne pourra pas avoir lieu ce mardi

EUROLEAGUE

Crédit photo : Simon Godet

Alors que Lyon-Villeurbanne devait affronter le Panathinaïkos ce mardi soir à l'Astroballe en EuroLeague, la rencontre ne pourra finalement pas avoir lieu, fait savoir l'ASVEL dans un communiqué.

"Deux nouveaux joueurs de LDLC ASVEL ont déclaré ce jour des symptômes fiévreux. Le club ne pouvant désormais plus aligner le nombre de joueurs minimum requis par l’EuroLeague sur la feuille de match (8), la rencontre de ce mardi face au Panathinaikos Athènes n’aura pas lieu. De nouveaux tests seront effectués dans les plus brefs délais, afin de déterminer si, oui ou non, LDLC ASVEL sera en mesure de jouer ce jeudi face à l’Etoile Rouge de Belgrade."

Après l'imbroglio autour de Norris Cole dimanche à Cholet et la révélation de quatre nouveaux cas positifs à la COVID-19 ce mardi (soit onze au total), le club rhodanien n'est plus en mesure d'aligner huit joueurs, comme l'EuroLeague l'exige, puisque deux nouveaux joueurs "ont déclaré ce jour des symptômes fiévreux". Reste maintenant à savoir si les matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade (jeudi, 20h45) et Gravelines-Dunkerque (lundi, 21h) pourront avoir lieu.

À noter que l'ASVEL pourrait subir la même peine que la JL Bourg : perdre cette rencontre 20-0 par forfait.