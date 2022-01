La rencontre entre l'ASVEL et l'AS Monaco reportée

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les cas de COVID-19 se multiplient partout en Europe et les championnats s'en retrouvent très affectés. Après avoir du reporter cinq matches sur neuf de la 18e journée, l'EuroLeague a d'ores et déjà reporté huit rencontres sur neuf de la journée à venir. Parmi elles, on trouve le match retour de la saison régulière d'EuroLeague entre l'ASVEL et l'AS Monaco, qui était programmé ce vendredi 7 janvier à l'Astroballe. "Confronté à de nouveaux cas positifs à la Covid-19", l'effectif rhodanien ne présente pas sept joueurs aptes pour cette rencontre justifie le club.

Seul le match entre Milan et le Zénith Saint-Pétersbourg est maintenu au vendredi 7 janvier, pour le moment.