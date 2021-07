La Roca Team rapatrie Yakuba Ouattara : "Je ne pouvais pas rêver mieux que de découvrir l'EuroLeague avec Monaco"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

"J’ai toujours clamé mon ambition de jouer au plus haut niveau possible, et avec l’EuroLeague, je touche le meilleur niveau européen. Et prendre part à cette compétition avec Monaco en plus de ça, c’est juste la cerise sur le gâteau. Rien ne peut égaler ça pour moi."

En novembre 2020, alors à Pau avec l'équipe de France, Yakuba Ouattara (1,90 m, 29 ans) dévoilait son objectif : jouer en EuroLeague. Monaco ayant atteint cette compétition avec son titre en EuroCup, la réunion semblait évidente. Depuis ce mardi matin, elle est officielle. Joueur du club de 2015 à 2017, puis de nouveau de la fin de saison 2017-2018 à 2019-2020, le Lyonnais était parti découvrir le championnat espagnol à Séville en 2020-2021. Là-bas, ce petit poste 3 shooteur, fort défenseur et très athlétique a tourné à 9,1 points à 43,8% de réussite aux tirs (dont 30,8% à 3-points sur 3,5 tentatives par match), 4,1 rebonds et 0,6 passe décisive en 22 minutes. Une production chez un mal classé de Liga Endesa qui ne lui aurait pas permis de trouver un contrat chez un club étranger en EuroLeague. Mais sur le Rocher, on connaît ses qualités, et notamment Zvezdan Mitrovic.

"C’est le coach avec qui j’ai pris le plus de plaisir à jouer, et qui a su tirer le meilleur de moi-même sur le terrain. C’est un vrai plaisir de rejouer pour lui, et de découvrir l’EuroLeague sous ses ordres. C’est l’entraîneur qui m’a réellement lancé et qui m’a permis d’exploser au plus haut niveau."

Outre l'EuroLeague, Yakuba Ouattara veut gagner le titre de champion de France.

"Quand je suis parti de Monaco, ça a été ma plus grande frustration de ne pas avoir remporté ce titre avec l’équipe. Je voulais vraiment aider le club à gagner pour la première fois le championnat de France. Mais ce n’est que partie remise, je suis aussi revenu pour ça avec cet objectif en tête."

Avec lui, l'AS Monaco complète ses ailes. Reste désormais à engager des intérieurs.

L'effectif prévisionnel de l'AS Monaco pour 2021-2022 :

Meneurs : Paris Lee et Rudy Demahis-Ballou

Arrières : Danilo Andjusic, Rob Gray et Marcos Knight

Ailiers : Yakuba Ouattara et Armel Traoré

Ailier-fort :

Pivots : Jerry Boutsiele et Ibrahima Fall Faye