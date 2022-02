Lancé, le Fenerbahçe s'impose à Milan pendant que Barcelone corrige le Panathinaikos

EUROLEAGUE

Outre le succès de Monaco à Belgrade, trois autres matches de la 25e journée de l'EuroLeague ont eu lieu ce jeudi. Le Fenerbahçe Istanbul, le Bayern Munich et le FC Barcelone l'ont emporté.

Malgré les absences, à commencer de ses stars Nando De Colo et Jan Vesely, le Fenerbahçe Istanbul enchaîne les bons résultats et revient aux portes du Top 8. Jeudi soir, les hommes de Sacha Djordjevic sont parvenus à s'imposer à Milan, 71 à 60. La défense turque a fait la différence pour prendre l'avantage dans le premier quart-temps (12 points encaissés, 18 marqués) et sécuriser la victoire dans le final (9 points encaissés lors du dernier quart-temps). Avec ce succès, Marko Guduric & cie comptent 11 victoires en 21 matches.

Dans la lutte pour le Top 8, le Bayern Munich a équilibré son bilan (12 victoires, 12 défaites) en imposant sa grosse défense au Maccabi Tel-Aviv (70-52). Plus haut au classement, on retrouve le FC Barcelone (2e avec 19 victoires et 5 défaites) qui n'a lassé aucune chance à la faible formation du Panathinaikos Athènes (86-60).