LDLC ASVEL dévoile son programme de présaison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LDLC ASVEL

À six jours de la reprise du groupe villeurbannais, le programme de présaison est connu et il est chargé. Le 10 août prochain auront lieu les premiers tests médicaux habituels. Vont s'en suivre presque trois semaines pleines de préparation pure avant de débuter les matchs amicaux. Les vendredi 28 et samedi 29 août, LDLC ASVEL va prendre part à l'Ain Star Game de Bourg-en-Bresse et remettre son titre en jeu. Pour cela, les villeurbannais vont devoir se défaire de l'Élan Chalon et du vainqueur de la rencontre opposant la JL Bourg et la JDA Dijon.

Les 3, 5 et 8 septembre, le club rhodanien disputera trois nouveaux matchs amicaux, face à Saint-Chamond, l'Élan Chalon et Roanne. Les 15 et 16 septembre, leur préparation va monter en intensité et s'achever par un tournoi organisé par l'EuroLeague, à Valence. Le Bayern Munich, l'Olympiakos et donc Valence y sont également conviés. De quoi être fin prêt pour la reprise de la Jeep Élite et de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

À noter que les rencontres, les dates ou les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution de la situation sanitaire actuelle.