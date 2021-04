Le Bayern Munich en playoffs, l'Anadolu Efes s'en sort à Vitoria

EUROLEAGUE

Avec 10 victoires sur les 11 dernières journées, l'Anadolu Efes Istanbul s'est présenté en favori de la rencontre ce samedi sur le parquet de Vitoria, pour affronter Baskonia. Mais les Basques étaient sur une belle dynamique et sous pression pour rester dans le Top 8 et ainsi se qualifier en playoffs de l'EuroLeague. La partie a finalement été très serrée et s'est conclue en prolongation par une victoire des Turcs, 111 à 110. En effet, le meneur argentin de Vitoria Luca Vildoza a arraché la prolongation sur un tir à 3-points concécutif à un main à main. Mais lors de ces 5 minutes supplémentaires, Shane Larkin (30 points à 10/16 aux tirs) & co ont vite pris le large.

Si Rodrigue Beaubois a manqué d'adresse (5 points à 2/8 et 1 passe décisive pour -1 d'évaluation en 20 minutes), Adrien Moerman a été complet (14 points à 6/10, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 22 minutes). Pour Baskonia, Youssoupha Fall n'a joué que 6 minutes pour 2 points à 1/4 et 1 rebond.

Au classement, l'Anadolu Efes, troisième, compte 22 victoires et 11 défaites alors que Baskonia (18 victoires, 15 défaites) va espérer que l'ASVEL l'emporte à Saint-Pétersbourg (17 victoires, 14 défaites) afin de rester dans le Top 8.

L'autre gros match de la soirée a vu le Bayern Munich (20 victoires, 13 défaites) l'emporter d'un petit point (71-70). Alors que les Bavarois étaient menés d'un point (69-70), Vladimir Lucic a provoqué la faute de son ancien coéquipier du Partizan Belgrade Joffrey Lauvergne (12 points à 6/11, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 10 d'évaluation en 25 minutes) à 2,3 secondes de la fin pour aller sur la ligne des lancers francs et permettre aux siens de passer devant. Puis, Lucic encore lui, a contré le dernier tir de Lauvergne. Un contre qui valide la victoire de l'équipe d'Andrea Trinchieri désormais assurée de jouer les playoffs 2021, ce qui représente une première pour un club allemand en EuroLeague.

La 33e journée de l'EuroLeague :