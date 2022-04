Le Bayern Munich pousse le FC Barcelone au match 5

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après le Zenit la saison dernière, c'est le Bayern Munich qui vient bousculer l'ogre barcelonnais. Si les hommes de Sarunas Jasikievicus avaient repris l'avantage du terrain en Bavière lors du match 3, cette fois c'est le Bayern qui s'est imposé. Dans un mal ultra défensif, le Bayern avait cadanassé l'attaque catalane (5/29 à 3-Points) et menait mène 50-34 à l'issue du troisième quart-temps avant dêtre à la limite de se faire rejoindre en fin de rencontre. Nick Weiller-Babb a inscrit 12 points à 3/7 aux tirs dont 2/4 à 3-Points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception pour 24 d'évaluation en 21 minutes de jeu tout comme Alex Abrines qui a compilé 12 points et 3 rebonds. Le Bayern Munich revient à 2-2 dans la série et ira jouer un match 5 décisif mercredi en Espagne.

