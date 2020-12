Le Bayern Munich trop fort pour l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'ASVEL a signé sa troisième défaite de suite en EuroLeague ce vendredi soir à Munich. Contrairement aux deux dernières rencontres chez le Real Madrid et l’Anadolu Efes, l'équipe de T.J. Parker n'a jamais été dans le coup. Pourtant, les Rhodaniens étaient au complet avec le retour d’Ismaël Bako, contrairement au Bayern qui était privé de sa star Vladimir Lučić.

Seulement la rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec un 8-0 en faveur des Bavarois en 2 minutes de jeu, obligeant T.J. Parker à prendre son premier temps-mort pour stopper l’hémorragie. Après 4 minutes de jeu, on assista au premier panier dans le jeu des Villeurbannais avec un shoot longue distance signé Charles Kahudi (6 points à 2/4 aux tirs, pour 7 d'évaluation en 27 minutes de jeu). Toutefois, l'attaque des visiteurs resta inefficace (13 à la 5e minute), notamment face à la défense de zone adverse. Sur un gros tir à 3-points de Žan Šiško (9 points à 3/7 aux tirs), le Bayern prit 9 points d'avance (24-15) en fin premier quart-temps.

Le deuxième quart-temps fut à l’image du premier, l’ASVEL était embêtée par la zone proposée par les joueurs d’Andrea Trinchieri (31-17 à la 13e minute). Avec 7 ballons perdus, et malgré le nouveau temps-mort pris par le staff rhodanien, Nihad Dedovic ne manqua rien de loin (11 points à 3/3 à 3-points, pour 11 d'évaluation en 14 minutes de jeu). Et c’est sur un dernier tir raté de Norris Cole, encore décevant ce vendredi soir (5 points à 2/10 aux tirs et 2 passes décisives pour -2 d'évaluation en 19 minutes passées sur le parquet) que les Villeurbannais regagnèrent les vestiaires avec 17 points de retard (42-25).

Au retour des vestiaires, l’ASVEL afficha de meilleures intentions, les attitudes étaient alors différentes, mais sa défense est trop perméable permit au Bayern Munich de maintenir son avance (52-37 à la 23e minute). David Ligthy tenta de sonner la révolte (8 points), secondé par un bon passage de Guerschon Yabusele (10 points), mais ce ne fut pas suffisant. Avec leur 12e perte de balles, les Villeurbannais étaient encore à -16 à 10 minutes de la fin (60-44).

Les dix dernières minutes furent à l’image de la rencontre avec encore des ballons perdus (16 au total). Les joueurs allemands gérèrent leur avance, avec un Jalen Reynolds dominateur (17 points à 6/12 aux tirs et 11 rebonds pour 21 d'évaluation en 24 minutes de jeu), pour s’imposer de 14 points (76-62).

C’est donc la 9e défaite de l’ASVEL en 12 rencontres d'EuroLeague. Les Rhodaniens vont pouvoir souffler en retrouvant Villeurbanne et la Jeep ELITE dès lundi face à Le Portel. Ils enchaîneront en EuroLeague mercredi prochain face au Maccabi-Tel Aviv.