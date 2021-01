Le BC Khimki se sépare de Jerebko et Greg Monroe, avant Devin Booker ?

Dernier de l'EuroLeague (2 victoires en 21 matches) et mal classé en VTB League (8e sur 13, avec 5 victoires en 11 rencontres), le BC Khimki Region Moscou s'est séparé de son coach Rimas Kurtinaitis il y a 10 jours. Depuis, les joueurs s'en vont un à un.

En fin de semaine passée, on apprenait que les anciens joueurs NBA, le Suédois Jonas Jerebko (2,08 m, 33 ans) et l'Etasunien Greg Monroe (2,11 m, 30 ans), quittaient le club. Ce mardi, le journaliste lituanien Donatas Urbonas indique que c'est l'ex-MVP de Pro A Devin Booker (2,06 m, 29 ans), un autre intérieur, qui pourrait être sur le départ. Il parle de problèmes financiers pour le club de Khimki. Pour rappel, les joueurs partis ne pourront pas être qualifiés dans un autre club d'EuroLeague pour la suite de la saison.

C'est à se demander avec quelle équipe le club de la banlieue moscovite va terminer la saison.

Devin Booker's future with Khimki Moscow Region is uncertain, according to sources. Financial issues which Khimki are dealing with at the moment plays a factor.