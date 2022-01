Le bonheur madrilène de Guerschon Yabusele : "Au Real, ils ont tout mis en place pour que je me sente bien"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était un match aux multiples rebondissements à Gaston-Médecin. En Euroleague, le Real Madrid s'est imposé 84-90, après deux prolongations, sur le rocher. Guerschon Yabusele (1,98 m, 26 ans) a réalisé une très belle performance avec un gros double-double. Après la rencontre, il s'est confié au micro de l'Equipe.

MVP de la rencontre, grâce à ses 18 points, 10 rebonds, à 6 sur 11 aux tirs dont 3 sur 5 derrière l'arc et 5 fautes provoquées, Guerschon Yabusele a réalisé un chantier dans la raquette contre la Roca Team : "C'est mon registre, j'essaie de joueur sur cette énergie, de prendre des rebonds". L'ex-joueur de l'ASVEL a terminé meilleur marqueur de son équipe et est le joueur qui a joué le plus côté madrilène, avec 36 minutes disputées.

Malgré une rencontre qui est allée en doubles prolongations, le Real a remporté le match grâce à l'expérience de son effectif. Pour Yabusele, "on a su rester calmes, avec tout le monde dans son rôle". Avec des vétérans comme Rudy Fernandez (1,96 m, 36 ans) ou Sergio Llull (1,92 m, 34 ans), le Real Madrid a l'habitude de ces grandes soirées d'Euroleague.

Son adaptation au jeu du Real s'est faite très rapidement, une chose incroyable pour Guerschon Yabusele : "Au Real, ils ont tout mis en place pour que je me sente bien. Au sein d'une pareille structure, on ne peut que performer." Ses performances se ressentent sur le bilan du Real Madrid : premiers au classement de l'Euroleague (18 victoires pour 3 défaites) et de la Liga Endesa (16 victoires et 2 défaites).

Le natif de Dreux en a aussi profité pour placer une mention à son compatriote dans la raquette merengue, Vincent Poirier (2,15 m, 28 ans), auteur lui aussi d'un grand match (10 points et 14 rebonds en sortie de banc) : "C'est Vincent, la machine à rebonds. Il prend toutes les balles". L'autre français de Madrid, Thomas Heurtel (1,89 m, 32 ans), a fini la rencontre avec 10 points et 9 passes décisives.