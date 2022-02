Le budget des clubs d'EuroLeague : 4 équipes dominantes et des disparités entre les autres

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

18 millions d'euros d'écart. C'est la somme qui sépare la plus grosse masse salariale de l'EuroLeague, celle du CSKA Moscou, à celle de la plus faible, du Zalgiris Kaunas. Les estimations données par média lituanien Basketnews font état d'une différence énorme entre les équipes évoluant dans la plus grande compétition européenne. Au sommet de la pyramide des budgets, on retrouve les deux leaders du championnat, le FC Barcelone et le Real Madrid, avec autour de 44 millions d'euros de budget, dont 19 millions de salaires. Les deux clubs espagnols sont suivis de près par le CSKA Moscou (33 millions de budget, dont 22 de masse salaire salariale) et l'Olimpia Milan (30 millions dont 11 millions de masse salariale).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BasketNews.com (@basketnews)

Un écart colossal

Ensuite, seules trois clubs dépassent les 10 millions d'euros de masse salariale : l'Anadolu Efes, le Fenerbace et le Zénith Saint-Petersbourg. Huitième plus gros budget, le Bayern Munich (21 millions) est loin derrière au niveau de sa masse salarial un budget de 5,3 millions de salaires net. Les écarts se font à cause des cotisations sociales prélevées dans chaque pays : Moscou peut reverser une large partie de son budget sans être prélevé par son pays. Par ailleurs, chaque équipe ne diffuse pas toutes les informations financières au sujet de son équipe. Ainsi, aucune information n'est disponible au sujet des finances de Baskonia.

Comme dans les autres sports, l'argent y fait beaucoup dans les résultats collectifs. Les 8 clubs cités jusqu'ici font tous partie du top 10 de l'EuroLeague. L'Olympiakos (troisièmes, 15 millions dont 8,5 de masse salariale) et l'UNICS Kazan (septièmes, 15 millions dont 6,5 de masse salariale) sont les seules exceptions à cette liste ; mais leur budget reste important, même pour une équipe d'EuroLeague.

Les clubs français font partie des budgets les plus modestes. Monaco a le 13e budget, mais paie bien, avec 5,8 millions d'euros de masse salariale (10e). Malgré un budget de 15 millions d'euros, l'ASVEL dispose de l'avant-dernière masse salariale de la compétition, avec 4 millions d'euros. Les deux derniers de l'EuroLeague, Kaunas et le Panathinaïkos, font tous deux partie des 5 derniers budgets et masses salariales.