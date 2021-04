Le CSKA Moscou a fait craquer le Fenerbahçe lors du match 1

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Dans cette série qui s’annonce passionnante, l'arrière du Fenerbahçe Istanbul Nando De Colo a bien failli jouer un vilain tour à son ancien club, le CSKA Moscou. Mais avec le poids des absences les stambouliotes se sont retrouvés un peu courts dans la fin de match. Moscou prend la première manche (92-76).

C’est un Fenerbache complètement dépeuplé qui se présente au coup d’envoi. Privés de leur coach et de 6 joueurs (dont Jarrel Eddie, l’ancien Strasbourgeois) pour cause de COVID-19, on ne donne pas cher de leur peau face à l’ogre Moscovite. C’était sans compter sur la vista d’un De Colo XXL, auteur d’un véritable récital en première mi-temps, à 3-points, en pénétration, sur la ligne des lancers-francs, tout y passe. L’ancien NBAer Kyle O’Quinn lui s’occupe du rebond et fait un énorme boulot sur les aides défensives. Mais un gros run des locaux portés par un Will Clyburn injouable sur les postups permett au CSKA de regagner les vestiaires avec un petit matelas d'avance, 53 à 44.

Le retour du maestro De Colo



Sur le troisième quart-temps, le Nordiste va offrir au public de la Megasport Arena un spectable bien familier. Sur ses épaules, le Fener' va même reprendre l’avantage quelques minutes. Malheureusement pour lui, son compère du backcourt, le Serbe Marko Guduric, passe complètement au travers de son match et De Colo est bien trop esseulé offensivement. L’écart se creuse petit à petit par des tirs de loin de Daniel Hackett (20 points) et Johannes Voigtman (12 points et 10 rebonds). Le score final 92-76 ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Nando De Colo termine la partie à 27 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions pour 27 d’évaluation mais il n'a pas réalisé son objectif : l'emporter pour reprendre l'avantage du terrain. deuxième manche dans 48 heures, toujours à Moscou.

