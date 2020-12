Le CSKA Moscou écrase l'Anadolu Efes, le Real Madrid s'en sort après prolongation

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La 14e journée de l'EuroLeague a démarré ce mardi 15 décembre. En attendant le match du FC Barcelone ce mercredi contre le BC Khimki Region, le CSKA Moscou a pris la tête de la saison régulière. Mardi soir, l'équipe de Dimitris Itoudis n'a fait qu'une bouchée de l'Anadolu Efes Istanbul (100-65). La défense de l'équipe d'Ergin Ataman a pris l'eau (27, 27 puis 26 points encaissés sur les trois dernier quart-temps) face à Mike James (10 passes décisives), Will Clyburn (22 points en 22 minutes) & co.

Alors que Shane Larkin est passé au travers (4 points à 1/8 aux tirs en 17 minutes), Rodrigue Beaubois a été efficace (10 points à 3/5 en 16 minutes) et Adrien Moerman peu adroit (3 points à 1/6 et 7 rebonds en 21 minutes). Mais ça n'est qu'anecdotique au vue de l'ampleur du score.

De son côté, le Real Madrid a du bien plus bataillé pour l'emporter sur le parquet du Panathinaikos Athènes. C'est après deux prolongations que l'équipe de Walter Tavares (20 points, 14 rebonds et 4 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 40 minutes) a réussi à l'emporter 97 à 93. Fabien Causeur s'est contenté de 4 points à 2/3 en 6 minutes 30 de jeu.

Au classement, le Real Madrid (9 victoires et 5 défaites) se situe juste devant Milan (8 victoires et 5 défaites) qui a signé une victoire tranquille sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul mardi soir. Le score final (71-79) ne reflète pas l'écart du match puisqu'à l'entame du dernier quart-temps l'équipe d'Ettore Messina menait de 20 points (48-68), malgré les efforts de Léo Westermann (10 points à 3/4, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 balles perdue et 2 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 10 minutes) et Nando De Colo (12 points à 5/10, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 14 d'évaluation en 19 minutes).

Autrement, l'ALBA Berlin continue sa remontée après sa victoire chez l'Etoile Rouge de Belgrade (84-90), revenant à hauteur (6 victoires et 7 défaites) de Baskonia qui a perdu 92-73 chez le Zalgiris Kaunas (7 victoires et 7 défaites). Joffrey Lauvergne (12 points à 6/7 et 6 rebonds pour 13 d'évaluation en 20 minutes) s'est retrouvé nez à nez avec Youssoupha Fall (14 points à 5/8, 4 rebonds, 2 contres et 8 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 18 minutes).