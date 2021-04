Le CSKA Moscou fait le break, le FC Barcelone égalise après prolongation

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après les victoires de l'Anadolu Efes Istanbul et Milan jeudi soir qui leur permettent de mener 2 victoires à 0, c'est le CSKA Moscou qui a fait le break dans son quart de finale de l'EuroLeague. Face à une équipe du Fenerbahçe Istanbul, les joueurs de Dimitris Itoudis ont bien ciblé Nando De Colo (9 points à 3/5 aux tirs, 0 passe décisive et 5 balles perdues en 28 minutes). Mais Marko Guduric (20 points en première mi-temps, 27 au final) a permis aux visiteurs de rester dans le match. Finalement, sur la longueur de la rencontre, les Russes ont fini par faire la différence (78-67), grâce à leur défense et adresse à 3-points (14/34).

Au contraire, leurs compatriotes du Zénith Saint-Pétersbourg ont manqué l'opportunité d'égaliser ce vendredi. Ils ont perdu après prolongation chez le leader barcelonais (81-78). Privé de Ponitka et Gudaitis, ils se sont encore appuyés sur Kevin Pangos (23 points à 6/15 aux tirs) pour s'en sortir. Mais grâce à l'énorme impact de Brandon Davies (22 points à 5/8, 8 rebonds et 10 fautes provoquées pour 33 d'évaluation), de nombreux lancers francs (37/44) tentés une dernière balle piquée par Adam Hanga, les Catalans sont parvenus à égaliser.