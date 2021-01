Le CSKA Moscou reprend sa marche en avant

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Battu jeudi dernier par Baskonia, le CSKA Moscou a retrouvé la victoire mercredi soir face au Zalgiris Kaunas (83-73) pour la 19e journée de la compétition, avec 21 points et 5 passes décisives de son meneur Mike James. Dominateur au rebond notamment (44 prises à 26), avec un Nikola Milutinov retrouvé (10 points à 4/8 aux tirs, 14 rebonds et 3 fautes provoquées), les joueurs de Dimitris Itoudis ont fait la course en tête pour signer leur 15e victoire, conservant deux succès d'avance sur le FC Barcelone. Du côte lituanien, Joffrey Lauvergne a été moins en réussite offensivement (4 points à 2/7 aux tirs en 23 minutes) que contre le BC Khimki Region. Il a néanmoins pris 5 rebonds et donné 5 passes décisives.

Outre Panathinaikos-ASVEL, la partie entre le Real Madrid et l'Etoile Rouge de Belgrade a été reportée à cause des conditions climatiques sur place. En revanche, le match en le Bayern Munich et le Zénith Saint-Pétersbourg s'est joué, permettant aux Bavarois de faire tomber l'équipe surprise de la saison (82-80), particulièrement compétitive à l'extérieur jusqu'ici.