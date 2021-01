Le FC Barcelone assume son rang contre Saint-Pétersbourg, Milan monte sur le podium

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

De nouveau leader de l'EuroLeague depuis vendredi dernier, le FC Barcelone a tenu son rang ce mardi contre le Zénith Saint-Pétersbourg, l'une des meilleures équipes de la saison, particulièrement à l'extérieur. Face à leur ancien coach Xavi Pascual et leur ancien meneur Kevin Pangos, les Catalans ont fait la course en tête même si les Russes sont revenus dans le dernier quart-temps avec 31 points marqués sur la période. L'ancien Chalonnais et Monégasque Brandon Davies a brillé à l'intérieur (18 points à 8/12 aux tirs) de même que le shooteur Kyle Kuric (16 points à 6/7).

Vainqueur de l'Olympiakos Le Pirée 90 à 79, Milan profite de la défaite de Saint-Pétersbourg pour prendre la troisième place du classement avec 14 victoires en 21 matches. Portés par un excellent Kevin Punter (27 points à 8/12), les Lombards ont réalisé un match très propre (19 passes décisives pour 7 balles perdues, 50% de réussite aux tirs) contre Livio Jean-Charles (7 points à 3/5 et 2 rebonds en 14 minutes) & co.

Et de 7 pour le Fenerbahçe !

Au classement, l'Anadolu Efes et le Fenerbahçe se disputent la huitième place (12 victoires et 10 défaites chacun). Les joueurs d'Ergin Ataman ont logiquement dominé l'Etoile Rouge, grâce à un gros début de rencontre (29-13 au bout de 10 minutes). Aux côtés de Shane Larkin (23 points), Rodrigue Beaubois a brillé à l'arrière (11 points à 4/6 et 2 passes décisives en 19 minutes). Adrien Moerman était lui très présent au rebond (7 points à 3/6 et 10 rebonds en 27 minutes). De leur côté, les joueurs du Fenerbahçe ont signé leur septième victoire consécutive en dominant le Maccabi Tel-Aviv (82-75). Aux côtés d'un Jan Vesely de nouveau dominateur (18 points à 9/11, 6 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes), Nando De Colo a scoré (16 points à 5/10, 2 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées) mais connu du déchet (7 balles perdues).

Les deux équipes turques ne sont plus très loin du Bayern Munich (13 victoires et 9 défaites) qui ont frôlé la correctionnelle à Khimki (93-95).

Les résultats de la 22e journée de l'EuroLeague :