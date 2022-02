Le FC Barcelone met une nouvelle claque au Real Madrid

EUROLEAGUE

Le FC Barcelona a remporté tous ses duels avec le Real Madrid depuis la SuperCoupe en présaison 2021-2022. Vendredi soir à Madrid pour la 26e journée de l'EuroLeague, les joueurs de Sarunas Jasikevicius ont entamé la rencontre par un... 24 à 2 ! Les Catalans ont pu compter sur l'ancien Madrilène Nicolás Laprovíttola (20 points à 5/5 à 3-points et 7 rebonds en moins de 20 minutes) pour faire la loi au poste 1, face à l'ancien Barcelonais Thomas Heurtel. L'Argentin a enchaîné les gros tirs et le Barça s'est envolé au score. Grâce au travail de Walter Tavares (25 points à 10/10 aux tirs et 6 rebonds pour 35 d'évaluation en 29 minutes), le Real Madrid s'est remis en route. Même si les locaux se sont approchés (64-79), ils ont été repoussés pour finir à -18 (68-86).

Après avoir été limité à 51 points plus tôt cette semaine sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul, le Real Madrid - qui cède sa place de leader au FC Barcelone, à cause du point-average entre les deux équipes à 20 victoires en 25 matches - a vécu une semaine compliquée. Ce vendredi soir, le Real Madrid n'a pas réussi le moindre panier à 3-points en première mi-temps. Le contingent français a peu apporté : 4 points à 1/3 aux tirs et 3 passes décisives en 10 minutes pour Thomas Heurtel, 2 points à 1/5 et 4 rebonds en 9 minutes pour Vincent Poirier, 4 points à 1/3 et 3 rebonds en 31 minutes pour Guerschon Yabusele et 8 pints à 3/8 en 18 minutes pour Fabien Causeur.

Le Real Madrid aura à coeur de prendre sa revanche la semaine prochaine lors de la Copa del Rey à Grenade. Les deux équipes pourraient s'y retrouver en finale.

