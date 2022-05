Le FC Barcelone plutôt que l'Olympiakos sur le podium de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Heureusement que la Red Army était restée. Traditionnellement inintéressante, la petite finale de l'EuroLeague a été rendue attractive cette année par la présence des milliers de supporters athéniens dans la Stark Arena. Les supporters de l'Olympiakos ont encore créé une ambiance exceptionnelle, notamment dans le troisième quart-temps où les joueurs du Pirée commençaient à tirer la langue (60-46, 26e minute), notamment devant l'impact du MVP Nikola Mirotic (19 points à 7/10, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions).

Le soutien populaire a permis aux coéquipiers de Livio Jean-Charles, précieux défensivement pendant ses 10 minutes passées sur le parquet (2 points à 1/2, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions), de revenir titiller les Catalans (68-65, 36e minute) mais pas de véirtablement renverser le Barça (84-74, score final). « C'est le genre de match un peu piège », soupirait Moustapha Fall en zone mixte (2 points, 3 rebonds et 1 contre en 21 minutes). « On est encore sous le coup de la déception, il n'y avait rien à jouer. Cette rencontre-là importait peu, c'était surtout la demi-finale de jeudi.

« Personne ne nous attendait là »

Finaliste l'année dernière, l'équipe de Sarunas Jasikevicius termine donc troisième tandis que l'Olympiakos, plus aperçu au Final Four depuis 2017, boucle un exercice prometteur à la quatrième place. « Ce Final Four reste une super expérience », admet Moustapha Fall. « Avec du recul, on pourra être satisfait de notre saison car personne ne nous attendait là. On a vraiment fait une année très solide, ça s'est joué à un shoot avec l'Efes pour aller en finale. Ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. » Rendez-vous l'année prochaine ?

