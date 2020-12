Le FC Barcelone s'explique sur le cas Thomas Heurtel

Face au tollé provoqué par la gestion du cas Thomas Heurtel (1,86 m, 31 ans), laissé à Istanbul mardi soir alors que son équipe rentrait en Catalogne, le FC Barcelone a publié un communiqué pour donner sa version des faits de l'histoire.

Le voici :

"1. Dimanche, le jour où l'équipe a affronté Joventut Badalone, le club et le joueur ont décidé que Thomas Heurtel ne serait pas aligné pour éviter une éventuelle blessure, alors qu'un accord de résiliation de contrat semblait imminent.

2. Lundi, le club a autorisé le joueur, qui n'était pas sélectionné pour le match contre Anadolu Efes, à se rendre avec l'équipe à Istanbul afin de résoudre son avenir professionnel, comme lui et son agent l'avaient demandé.

3. Mardi, le joueur a demandé au club l'autorisation de mener sa vie en parallèle de l'équipe lors de ce déplacement afin de pouvoir résoudre son avenir professionnel.

4. Mardi à midi, le club et l'agent du joueur ont interrompu les négociations et convenu de continuer à échanger. Compte tenu de la situation générée par cette rupture des négociations, et n'étant pas sous la direction de l'équipe lors de ce match, il a été décidé que le joueur ne reviendrait pas avec le groupe. Le joueur n'a en aucun cas été négligé et a reçu toutes les commodités - hôtel pour la nuit, billet d'avion régulier et toute la documentation nécessaire - pour pouvoir voyager et revenir à Barcelone le lendemain.

5. Enfin, le club souhaite annoncer que Thomas Heurtel appartient toujours actuellement au FC Barcelone, en attendant de pouvoir résoudre son avenir dans les prochains jours."