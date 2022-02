Le Fenerbahçe a imposé sa défense à l'ASVEL : "On n'a pas trouvé de solution", regrette T.J. Parker

EUROLEAGUE

Les Villeurbanais ont enregistré une troisième défaite consécutive en EuroLeague, et leur 14e de la saison en 23 rencontres. Cette nouvelle défaite envoie l'ASVEL à la 13e place. Cela arrange bien le Fenerbahçe qui pointe désormais à la dixième place du classement grâce à ce nouveau succès à domicile. Le club turc se rapproche de plus en plus du Top 8 avec un bilan de 10 victoires pour 10 défaites, d'ailleurs meilleur que celui du huitième, Monaco (11 victoires, 12 défaites), en pourcentage de victoires.

En conférence de presse, Sasha Djordjevic a insisté sur la bonne série de son équipe (6 victoires à domicile). "Il est important que nous gardions ce rythme, (...) nous n'avons pas la moitié de notre équipe à cause des blessures (...) donc le résultat est notre priorité". Seul ombre au tableau pour l'entraineur serbe : l'entame de match. Le Fener' a subi un run de 7 points de la part de l'ASVEL. "Je n'ai pas aimé la façon dont nous avons débuté le match (...) mais nous nous sommes repris et avons tout donné pendant 37 minutes."

Des propos que T.J. Parker peut confirmer : "Ils ont joué avec une sacrée défense, beaucoup d'énergie, et méritaient de gagner". Le coach de l'ASVEL admet que face à une telle intensité, son équipe "n'a pas trouvé de solution". Le club turc a été devant au score quasiment tout le match et s'est imposé par 9 points d'écart (85-76).

Au terme d’un match équilibré, LDLC ASVEL s’incline sur le parquet du Fenerbahce Istanbul. Prochain rendez-vous ce vendredi face à @AnadoluEfesSK (18h30)#LDLCASVEL #EuroLeague pic.twitter.com/ZfJhOldqQ8 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 1, 2022

Un joueur villeurbanais a retenu l'attention de ses adversaires en conférence d'après match : Elie Okobo. Le joueur de l'ASVEL a fini meilleur marqueur du match avec 23 points et a donné du fil à retordre à la défense turque. L'arrière du Fener, Pierra Henry, l'a encensé : "Vous devez faire de votre mieux contre lui, a-t-il commenté au sujet du quatrième meilleur marqueur de l'EuroLeague (15,8 points). C'est un très bon joueur et il a mis des tirs difficiles." Même son de cloche du côté de son coéquipier Marko Guduric. " J'ai fait de mon mieux face à lui et je pense que nous avons réussi à le limiter en deuxième mi-temps. C'était une des clés de cette rencontre". L'international serbe a aussi apprécié le soutien du public : "C'était sympa de voir nos fans, j'espère que la salle sera au complet. Réponse mardi prochain à l'Ülker Sports Arena pour la réception du Real Madrid, un match crucial pour les Turcs face au leader de l'Euroleague.