Le Fenerbahçe à Moscou sans son entraîneur Igor Kokoskov et plusieurs joueurs, touchés par la COVID-19

A l'approche du début du début de son quart de finale d'EuroLeague contre le CSKA Moscou, le Fenerbahçe Istanbul a été touché par la COVID-19, partent en Russie sans avoir joué ce week-end et sans plusieurs de ses joueurs.

Jusqu'ici incertain après une période d'arrêt à cause d'une blessure à la cheville, Jan Vesely n'est pas du déplacement. Cinq autres joueurs sont absents, à cause de la COVID-19. Si le club ne donne pas leurs noms, la presse s'en est chargée. Selon Gerard Solé, il s'agit de Jarell Eddie, Edgaras Ulanovas, Bobby Dixon et Yixit Onan. Ahmet Duverioglu pourrait jouer ce mercredi et Dyshawn Pierre vendredi, pour le match 2. L'entraîneur Igor Kokoskov est également forfait.

Une chose est sûre, c'est que le Final Four de l'Euroleague se fera sans l'une de ces deux équipes, pour la première fois depuis 2014. Nando De Colo retrouvera une nouvelle fois son ancienne équipe, à qui il a déjà fait énormément de mal dans la phase préliminaire (21,5 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 28 d'évaluation sur les deux confrontations). Réiterera t-il ses exploits, cette fois dans une série de playoffs ? Début de réponse, ce mercredi, pour le match 1 à Moscou, à 19h, heure française.