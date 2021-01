Le Fenerbahçe bat largement Baskonia : c'est l'heure du rebond pour la bande à De Colo (27 points)

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Et de quatre ! Le Fenerbahçe Istanbul a signé son quatrième succès consécutif en s'imposant de 20 points (96-76) contre Baskonia, récent vainqueur du CSKA Moscou. Très adroits (63,3% de réussite aux tirs) et collectifs (29 passes décisives), les hommes d'Igor Kokoskov ont fait la course en tête. Ils ont pu compter sur un très bon Nando De Colo, auteur de ses records de points (27, à 11/16 aux tirs) et d'évaluation (30) de la saison. Dans le camp basque, Youssoupha Fall (1 rebond et 2 interceptions en 9 minutes).

Le Fenerbahçe a désormais un bilan quasiment équilibré (9 victoires et 10 défaites) et se classe juste derrière son voisin stambouliote de l'Anadolu Efes (10 victoires et 9 défaites). L'équipe d'Adrien Moerman (15 points à 6/10 et 8 rebonds pour 19 d'évaluation en 25 minutes) et Rodrigue Beaubois (11 points à 4/11 et 4 passes décisives en 19 minutes) s'est imposée 84-76 contre l'ALBA Berlin mardi.

Les Stambouliotes restent néanmoins hors du Top 8 qui est complété par l'Olympiakos Le Pirée (10 victoires et 8 défaites), vainqueur chez le Maccabi Tel-Aviv 89 à 87. Titulaire, Livio Jean-Charles (2 rebonds) a rempli son rôle de l'ombre, ne prenant pas le moindre tir en 24 minutes ! A la 7e place, on retrouve Milan (11 victoires et 7 défaites), vainqueur de Valence (95-80) et Louis Labeyrie (7 points à 3/6 et 8 rebonds en 18 minutes) après avoir été bloqué à Madrid à cause de la neige.

Enfin, le FC Barcelone reste 2e après sa victoire chez le BC Khimki Region (75-87), avec encore 16 minutes de temps de jeu accordé à Léo Westermann (0/3 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives, 2 balles perdues et 2 fautes pour -3 d'évaluation).